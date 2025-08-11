Генштаб: 12 боїв зафіксували на Харківщині, де наступав ворог
Вранці 11 серпня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були в Харківській області протягом доби.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази біля Вовчанська.
На Куп’янському – ЗСУ відбили вісім штурмів росіян поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.
“Загалом, за вчора зафіксовано 137 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4615 дронів-камікадзе“, – передають у ГШ.
Втрати ЗС РФ нині такі:
Читайте також: Окупанти заявили про свої успіхи на півночі від Харкова – що відомо ISW
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: 12 боїв зафіксували на Харківщині, де наступав ворог»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 08:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 серпня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були в Харківській області протягом доби.".