Генштаб: 12 боїв зафіксували на Харківщині, де наступав ворог

Вранці 11 серпня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були в Харківській області протягом доби.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази біля Вовчанська.

На Куп’янському – ЗСУ відбили вісім штурмів росіян поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

“Загалом, за вчора зафіксовано 137 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4615 дронів-камікадзе“, – передають у ГШ.

Втрати ЗС РФ нині такі: