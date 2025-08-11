Генштаб: 12 боев зафиксировали на Харьковщине, где наступал враг
Утром 11 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области в течение суток.
На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза около Волчанска.
На Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов россиян вблизи Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.
«Всего за вчера зафиксировано 137 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов 59 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6009 обстрелов, из которых 105 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4615 дронов-камикадзе», – передают в ГШ.
Потери ВС РФ на сегодняшний день таковы:
Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 08:20
