Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

Генштаб: 12 боев зафиксировали на Харьковщине, где наступал враг

Украина 08:20   11.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 12 боев зафиксировали на Харьковщине, где наступал враг

Утром 11 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области в течение суток.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза около Волчанска.

На Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов россиян вблизи Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

«Всего за вчера зафиксировано 137 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов 59 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6009 обстрелов, из которых 105 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4615 дронов-камикадзе», – передают в ГШ.

Потери ВС РФ на сегодняшний день таковы:

Читайте также: Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
10.08.2025, 21:27
Новости Харькова — главное 11 августа: 12 атак РФ, пять раненых, есть погибший
Новости Харькова — главное 11 августа: 12 атак РФ, пять раненых, есть погибший
11.08.2025, 08:52
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
11.08.2025, 07:35
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
10.08.2025, 19:30
«Чудом спасся»: трехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Харькове (видео)
«Чудом спасся»: трехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Харькове (видео)
10.08.2025, 22:27
Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине
Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине
11.08.2025, 08:45

Новости по теме:

07:35
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
10:45
«Их в Купянске нет» – Канашевич рассказал о попытках РФ прорваться в город
09:40
Коваленко: россияне вскоре могут начать штурмовать Купянск, «но есть нюанс»
09:10
О пострадавших и разрушениях за сутки на Харьковщине, рассказал Синегубов
08:20
Генштаб: 15 атак россиян отбили защитники Харьковщины за сутки

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Генштаб: 12 боев зафиксировали на Харьковщине, где наступал враг»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 08:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области в течение суток.".