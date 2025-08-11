Один загиблий та пʼять поранених: результати російської агресії на Харківщині
Про те, де “прилетіло” на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок російських ударів у Харківській області – один загиблий.
“У м. Куп’янськ постраждав 18-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув чоловік, постраждали 49-річна і 57-річна жінки; у с. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Піщане постраждав 15-річний хлопець”, – уточнив Синєгубов.
Також за добу ворог випустив по регіону:
▪️2 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА «Молния».
Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджений приватний будинок.
