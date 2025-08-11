Live
Один загиблий та пʼять поранених: результати російської агресії на Харківщині

Події 08:45   11.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, де “прилетіло” на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російських ударів у Харківській області – один загиблий.

“У м. Куп’янськ постраждав 18-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув чоловік, постраждали 49-річна і 57-річна жінки; у с. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Піщане постраждав 15-річний хлопець”, – уточнив Синєгубов.

Також за добу ворог випустив по регіону:

▪️2 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА «Молния».

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджений приватний будинок.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
