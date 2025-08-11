Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине

Происшествия 08:45   11.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате российских ударов в Харьковской области один погибший.

«В г. Купянск пострадал 18-летний мужчина; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады погиб мужчина, пострадали 49-летняя и 57-летняя женщины; в с. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадала 67-летняя женщина; в с. Песчаное пострадал 15-летний парень», – уточнил Синегубов.

Также за сутки враг выпустил по региону:

▪️2 fpv-дрона;

▪️1 БпЛА «Молния».

В результате обстрелов в Харьковском районе поврежден дом.

Читайте также: Генштаб: 12 боев зафиксировали на Харьковщине, где наступал враг

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
10.08.2025, 21:27
Новости Харькова — главное 11 августа: 12 атак РФ, пять раненых, есть погибший
Новости Харькова — главное 11 августа: 12 атак РФ, пять раненых, есть погибший
11.08.2025, 08:52
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
Оккупанты заявили о своих успехах на севере от Харькова – что известно ISW
11.08.2025, 07:35
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
10.08.2025, 19:30
«Чудом спасся»: трехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Харькове (видео)
«Чудом спасся»: трехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Харькове (видео)
10.08.2025, 22:27
Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине
Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине
11.08.2025, 08:45

Новости по теме:

16:59
Россияне обстреляли Купянщину и приграничье: один погибший, трое пострадавших
15:10
Перемещаться по Купянску и окрестностям крайне опасно — Канашевич (видео)
09:34
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов
08:07
ГСЧС: ночью россияне ударила по базе отдыха на Чугуевщине, начался пожар
08:55
Куда «прилетело» на Харьковщине и каковы последствия ударов: данные Синегубова

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".