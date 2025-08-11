Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине
Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius
О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате российских ударов в Харьковской области один погибший.
«В г. Купянск пострадал 18-летний мужчина; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады погиб мужчина, пострадали 49-летняя и 57-летняя женщины; в с. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадала 67-летняя женщина; в с. Песчаное пострадал 15-летний парень», – уточнил Синегубов.
Также за сутки враг выпустил по региону:
▪️2 fpv-дрона;
▪️1 БпЛА «Молния».
В результате обстрелов в Харьковском районе поврежден дом.
Читайте также: Генштаб: 12 боев зафиксировали на Харьковщине, где наступал враг
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 08:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".