Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине

О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате российских ударов в Харьковской области один погибший.

«В г. Купянск пострадал 18-летний мужчина; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады погиб мужчина, пострадали 49-летняя и 57-летняя женщины; в с. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадала 67-летняя женщина; в с. Песчаное пострадал 15-летний парень», – уточнил Синегубов.

Также за сутки враг выпустил по региону:

▪️2 fpv-дрона;

▪️1 БпЛА «Молния».

В результате обстрелов в Харьковском районе поврежден дом.