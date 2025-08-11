Про небезпеку попереджають мешканців Харківщини, закликають бути обережними
Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області попереджають у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Так вдень у місті та області очікується гроза, пориви вітру – 15 – 20 м/с.
“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту“, – пишуть у центрі.
Синоптики закликають мешканців бути уважними та обережними.
Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
