Об опасности предупреждают жителей Харьковщины, призывают быть осторожными

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Так днем в городе и области ожидается гроза, порывы ветра – 15 — 20 м/с.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – пишут в центре.

Синоптики призывают жителей быть внимательными и осторожными.

Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.