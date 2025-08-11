Live
Об опасности предупреждают жителей Харьковщины, призывают быть осторожными

Погода 09:30   11.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Так днем в городе и области ожидается гроза, порывы ветра – 15 — 20 м/с.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – пишут в центре.

Синоптики призывают жителей быть внимательными и осторожными.

Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Читайте также: Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Об опасности предупреждают жителей Харьковщины, призывают быть осторожными
