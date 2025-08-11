У якому районі Харківщини тривога була найдовшою минулого тижня – Синєгубов

З початку серпня жителі Харківщини помітили зміни в оголошенні повітряних тривог. Сирена почала звучати окремо у тих районах регіону, для яких існує небезпека ворожих обстрілів. Голова ХОВА Олег Синєгубов показав перші результати нової системи.

«У місті Харків повітряна тривога оголошувалася 44 рази загальною тривалістю 34 год. 04 хв.. По області: у Харківському районі – 44 тривоги тривалістю 42 год. 97 хв.; у Куп’янському районі – 40 тривог тривалістю 49 год. 75 хв.; у Чугуївському районі – 35 тривог тривалістю 31 хв.; у Ізюмському районі – 32 тривоги тривалістю 45 год. 85 хв.; у Лозівському районі – 26 тривог тривалістю 24 год. 87 хв.; у Богодухівському районі – 24 тривоги тривалістю 27 год. 42 хв.; у Берестинському районі – 24 тривоги тривалість 22 год», – повідомив Синєгубов.

Він також розповів про наслідки ворожих ударів по Харківщині минулого тижня. Зазначається, що за сім днів під обстрілами перебували щонайменше 42 населені пункти регіону, у тому числі Харків.

Внаслідок «прильотів» постраждали 43 людини, серед них – п’ять дітей: 14-річний і 15-річний хлопці та 13-річна, 15-річна і 17-річна дівчата. Загинули чотири людини.

Ворог випустив на Харківщину дві ракети «Іскандер», 60 НАРів, 27 КАБів, сім «шахедів», 35 БпЛА типу «Герань-2», один «Ланцет», одну «Молнию», 20 FPV-дронів та чотири БпЛА, тип яких ще встановлюють.

«Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше три багатоквартирні та три приватні будинки, підприємство, будинок культури, кінотеатр, школу, психоневрологічний інтернат, два складські приміщення, зерноочисну машину, два автомобілі, гаражі. Суттєві пошкодження — у Ізюмському районі: два багатоквартирні будинки, чотири приватні будинки, клуб, школа, адмінбудівля, автомобіль, склад», – інформує голова ХОВА.