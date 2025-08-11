В каком районе Харьковщины тревога была самой длинной на прошлой неделе – ОВА
С начала августа жители Харьковщины заметили изменения в объявлении воздушных тревог. Сирена начала звучать отдельно в районах региона, для которых существует опасность вражеских обстрелов. Глава ХОВА Олег Синегубов показал первые результаты новой системы.
«В городе Харьков воздушная тревога объявлялась 44 раза общей продолжительностью 34 часа. 04 мин. По области: в Харьковском районе – 44 тревоги продолжительностью 42 часа. 97 мин.; в Купянском районе – 40 тревог продолжительностью 49 час. 75 мин.; в Чугуевском районе – 35 тревог продолжительностью 31 мин; в Изюмском районе – 32 тревоги продолжительностью 45 час. 85 мин.; в Лозовском районе — 26 тревог продолжительностью 24 часа. 87 мин.; в Богодуховском районе – 24 тревоги продолжительностью 27 час. 42 мин.; в Берестинском районе – 24 тревоги продолжительность 22 часа», — сообщил Синегубов.
Он также рассказал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине на прошлой неделе. Отмечается, что за семь дней под обстрелами находились, по меньшей мере, 42 населенных пункта региона, в том числе Харьков.
В результате «прилетов» пострадали 43 человека, среди них – пять детей: 14-летний и 15-летний парни и 13-летняя, 15-летняя и 17-летняя девушки. Погибли четыре человека.
Враг выпустил на Харьковщину две ракеты «Искандер», 60 НАРов, 27 КАБов, семь «Шахедов», 35 БпЛА типа «Герань-2», один «Ланцет», одну «Молнию», 20 FPV-дронов и четыре БпЛА, тип которых еще устанавливают.
«Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере три многоквартирных и три частных дома, предприятие, дом культуры, кинотеатр, школу, психоневрологический интернат, два складских помещения, зерноочистительная машина, два автомобиля, гаражи. Существенные повреждения — в Изюмском районе: два многоквартирных дома, четыре частных дома, клуб, школа, админздание, автомобиль, склад», — информирует глава ХОВА.
