Live
  • Пн 11.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.39
  • EUR 48.19

В каком районе Харьковщины тревога была самой длинной на прошлой неделе – ОВА

Происшествия 15:28   11.08.2025
Виктория Яковенко
В каком районе Харьковщины тревога была самой длинной на прошлой неделе – ОВА Фото: Олег Синегубов

С начала августа жители Харьковщины заметили изменения в объявлении воздушных тревог. Сирена начала звучать отдельно в районах региона, для которых существует опасность вражеских обстрелов. Глава ХОВА Олег Синегубов показал первые результаты новой системы.

«В городе Харьков воздушная тревога объявлялась 44 раза общей продолжительностью 34 часа. 04 мин. По области: в Харьковском районе – 44 тревоги продолжительностью 42 часа. 97 мин.; в Купянском районе – 40 тревог продолжительностью 49 час. 75 мин.; в Чугуевском районе – 35 тревог продолжительностью 31 мин; в Изюмском районе – 32 тревоги продолжительностью 45 час. 85 мин.; в Лозовском районе — 26 тревог продолжительностью 24 часа. 87 мин.; в Богодуховском районе – 24 тревоги продолжительностью 27 час. 42 мин.; в Берестинском районе – 24 тревоги продолжительность 22 часа», — сообщил Синегубов.

Он также рассказал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине на прошлой неделе. Отмечается, что за семь дней под обстрелами находились, по меньшей мере, 42 населенных пункта региона, в том числе Харьков.

В результате «прилетов» пострадали 43 человека, среди них – пять детей: 14-летний и 15-летний парни и 13-летняя, 15-летняя и 17-летняя девушки. Погибли четыре человека.

Враг выпустил на Харьковщину две ракеты «Искандер», 60 НАРов, 27 КАБов, семь «Шахедов», 35 БпЛА типа «Герань-2», один «Ланцет», одну «Молнию», 20 FPV-дронов и четыре БпЛА, тип которых еще устанавливают.

«Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере три многоквартирных и три частных дома, предприятие, дом культуры, кинотеатр, школу, психоневрологический интернат, два складских помещения, зерноочистительная машина, два автомобиля, гаражи. Существенные повреждения — в Изюмском районе: два многоквартирных дома, четыре частных дома, клуб, школа, админздание, автомобиль, склад», — информирует глава ХОВА.

обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синегубов
обстрелы Харьковщины
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Девять человек пострадали в Харькове на прошлой неделе – Терехов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
«В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)
11.08.2025, 13:09
Новости Харькова — главное 11 августа: последствия обстрелов, языковой скандал
Новости Харькова — главное 11 августа: последствия обстрелов, языковой скандал
11.08.2025, 15:32
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
Дождь, местами гроза и шквалы: погода в Харькове и области на 11 августа
10.08.2025, 21:27
Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
11.08.2025, 11:20
Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших
Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших
11.08.2025, 13:48
Пьяный угрожал женщине: в семье на Харьковщине зафиксировали насилие – НПУ
Пьяный угрожал женщине: в семье на Харьковщине зафиксировали насилие – НПУ
11.08.2025, 16:45

Новости по теме:

14:18
Девять человек пострадали в Харькове на прошлой неделе – Терехов
08:45
Один погибший и пятеро раненых – результаты российской агрессии на Харьковщине
16:59
Россияне обстреляли Купянщину и приграничье: один погибший, трое пострадавших
15:10
Перемещаться по Купянску и окрестностям крайне опасно — Канашевич (видео)
09:34
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В каком районе Харьковщины тревога была самой длинной на прошлой неделе – ОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 15:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала августа жители Харьковщины заметили изменения в объявлении воздушных тревог. Сирена начала звучать отдельно в районах региона, для которых существует опасность обстрелов.".