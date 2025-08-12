Дві зруйновані багатоповерхівки в Харкові розібрали, третя на підході
У Харкові завершили демонтаж двох багатоповерхівок, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів. Йдеться про будинки на вул. Проскури, 9-в та вул. Наталії Ужвій, 62.
Ще одна будівля на вул. Метробудівників, 9, знаходиться на фінальній стадії робіт, повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на департамент житлово-комунального господарства.
Найближчими днями розпочнеться демонтаж 16-поверхового будинку на вул. Наталії Ужвій, 96. До робіт залучать єдиний в Україні екскаватор із 40-метровою стрілою. Також спеціалісти готують до демонтажу ще кілька зруйнованих будинків.
Роботи проводять за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.
Як раніше повідомляв мер Ігор Терехов, у Харкові демонтують 30 багатоповерхівок, які не підлягають відновленню.
Категорії: Суспільство, Харків
Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 18:44
- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 18:44;
