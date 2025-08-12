Live
Дві зруйновані багатоповерхівки в Харкові розібрали, третя на підході

Суспільство 18:44   12.08.2025
Олена Нагорна
Дві зруйновані багатоповерхівки в Харкові розібрали, третя на підході Фото: Харківська міськрада

У Харкові завершили демонтаж двох багатоповерхівок, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів. Йдеться про будинки на вул. Проскури, 9-в та вул. Наталії Ужвій, 62.

Ще одна будівля на вул. Метробудівників, 9, знаходиться на фінальній стадії робіт, повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на департамент житлово-комунального господарства.

Найближчими днями розпочнеться демонтаж 16-поверхового будинку на вул. Наталії Ужвій, 96. До робіт залучать єдиний в Україні екскаватор із 40-метровою стрілою. Також спеціалісти готують до демонтажу ще кілька зруйнованих будинків.

Роботи проводять за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Як раніше повідомляв мер Ігор Терехов, у Харкові демонтують 30 багатоповерхівок, які не підлягають відновленню.

Читайте також: Майже 10 млрд грн виділили мешканцям Харківщини на нові будинки та квартири

Автор: Олена Нагорна
