Майже 10 млрд грн виділили мешканцям Харківщини на нові будинки та квартири

7428 сертифікатів на компенсацію за знищене майно на загальну суму понад 9,8 мільярда гривень сформували комісії у 37 громадах Харківської області від початку дії програми «єВідновлення».

З використанням житлових сертифікатів у Харківській області придбали 3123 об’єкти нерухомості – 2601 квартиру та 522 приватні будинки. Їхня загальна вартість – понад 6,9 мільярда гривень, повідомляє пресслужба ХОВА.

Загалом люди вже використали 4711 житлових сертифікатів, отриманих за зруйноване майно у Харківській області. Більшість придбала житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

«Харківська область займає провідні позиції в реалізації державної програми “єВідновлення”. Під час робочого візиту в регіон віцепрем’єра Олексія Кулеби обговорили пришвидшення роботи профільних комісій із фіксації наслідків обстрілів та призначення компенсацій. Для цього уряд оновив механізм фіксації пошкодженого житла – тепер у зонах активних бойових дій не потрібно чекати комісію, щоб встановити руйнування. Можна пройти дистанційне обстеження та отримати компенсацію. Також уряд запустив додатковий механізм, який дозволяє громадам виконувати ключові процедури паралельно, що також пришвидшує роботу комісій», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також у межах програми «єВідновлення» мешканці Харківщини подали 58201 заяву на отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подали мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Крім того, через додаток та портал «Дія» жителі регіону подали 206600 повідомлень про пошкоджене житло.

Грошову допомогу на ремонт пошкодженого житла отримали 34766 заявників на загальну суму понад 3,5 мільярда гривень. Ще для 2476 заявників компенсацію погодили та передали на виплату більше ніж 188,3 мільйона гривень.