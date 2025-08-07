Live
Почти 10 млрд грн выделили жителям Харьковщины на новые дома и квартиры

Общество 20:00   07.08.2025
Елена Нагорная
Почти 10 млрд грн выделили жителям Харьковщины на новые дома и квартиры Фото: Харьковский горсовет

7428 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 9,8 миллиарда гривен сформировали комиссии в 37 громадах Харьковской области с начала действия программы «єВідновлення».

С использованием жилищных сертификатов в Харьковской области приобрели 3123 объекта недвижимости – 2601 квартиру и 522 частных дома. Их общая стоимость — более 6,9 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба ХОВА.

В целом люди уже использовали 4711 жилищных сертификатов, полученных за разрушенное имущество в Харьковской области. Большинство приобрело жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

«Харьковская область занимает лидирующие позиции в реализации государственной программы «єВідновлення». Во время рабочего визита в регион вице-премьера Алексея Кулебы обсудили ускорение работы профильных комиссий по фиксации последствий обстрелов и назначению компенсаций. Для этого правительство обновило механизм фиксации поврежденного жилья – теперь в зонах активных боевых действий не нужно ждать комиссию, чтобы установить разрушения. Можно пройти дистанционное обследование и получить компенсацию. Также правительство запустило дополнительный механизм, который позволяет громадам выполнять ключевые процедуры параллельно, что также ускоряет работу комиссий», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины подали 58201 заявление на получение денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.
Кроме того, через приложение и портал «Дія» жители региона подали 206600 сообщений о поврежденном жилье.

Денежную помощь на ремонт поврежденного жилья получили 34766 заявителей на общую сумму более 3,5 миллиарда гривен. Еще для 2476 заявителей компенсацию согласовали и передали на выплату более 188,3 миллиона гривен.

Читайте также: 233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов 📷

Автор: Елена Нагорная
