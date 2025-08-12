Две разрушенные многоэтажки в Харькове разобрали, третья на подходе

В Харькове завершили демонтаж двух многоэтажек, которые были разрушены в результате российских обстрелов. Речь идет о домах по ул. Проскуры, 9-в и ул. Натальи Ужвий, 62.

Еще одно здание по ул. Метростроителей, 9 находится на финальной стадии работ, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на департамент.

В ближайшие дни начнется демонтаж 16-этажного дома по ул. Натальи Ужвий, 96. К работам привлекут единственный в Украине экскаватор с 40-метровой стрелой. Также специалисты готовят к демонтажу еще несколько разрушенных домов.

Работы проводятся при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

Как ранее сообщал мэр Игорь Терехов, в Харькове демонтируют 30 многоэтажек, которые не подлежат восстановлению.

