Две разрушенные многоэтажки в Харькове разобрали, третья на подходе
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове завершили демонтаж двух многоэтажек, которые были разрушены в результате российских обстрелов. Речь идет о домах по ул. Проскуры, 9-в и ул. Натальи Ужвий, 62.
Еще одно здание по ул. Метростроителей, 9 находится на финальной стадии работ, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на департамент.
В ближайшие дни начнется демонтаж 16-этажного дома по ул. Натальи Ужвий, 96. К работам привлекут единственный в Украине экскаватор с 40-метровой стрелой. Также специалисты готовят к демонтажу еще несколько разрушенных домов.
Работы проводятся при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.
Как ранее сообщал мэр Игорь Терехов, в Харькове демонтируют 30 многоэтажек, которые не подлежат восстановлению.
12 августа 2025 в 18:44
