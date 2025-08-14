У сварці вдарила матір ножем: вбивству завадив сусід

Підозру у спробі вбити власну матір отримала жінка 1974 року народження, пишуть у ГУ НП України у Харківській області.

За даними слідства, події відбулися в Основ’янському районі Харкова. Під час сварки жінка кілька разів ударила свою матір ножем. Вчинити вбивство завадив мешканець будинку, зазначили копи.

“Зловмисницею виявилась жінка 1974 року народження. Слідчі під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова повідомили їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – зазначили в поліції.

Наразі ймовірну зловмисницю затримали, їй “світить” 15 років в’язниці.