Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії

У пресслужбі мерії розповіли, на яких ділянках доріг буде обмежений рух транспорту та як це вплине на автобусні маршрути.

“Рух транспорту на вул. Шевченка, на ділянці від вул. Героїв Рятувальників до вул. Чорноглазівської, буде обмежений з 9:00 до 18:00 14 та 15 серпня. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття”, – пишуть у міськраді.

Об’їхати цю ділянку можна буде по зустрічній смузі.

Також до 13:00 сьогодні буде заборонений рух транспорту на вул. Іллі Коваля, на ділянці від Карачівського шосе до вул. Гостомельської. Там кронуватимуть дерева, пояснили у мерії.

“Об’їзд закритої ділянки здійснюється прилеглими вулицями Харківською, Станційною, Карачівським шосе та ін”, – уточнили в повідомленні.

У зв’язку з цим ряд автобусів на час проведення робіт курсують по змінених маршрутах:

№22е: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – вул. Герцена – вул. Некрасова – вул. Іллі Коваля (вул. Гостомельська);

№32 (частина 1): ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – вул. Молочна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Силікатна – вул. Свистунівська – Карачівське шосе (вул. Радіотехнічна);

№32 (частина 2): пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Герцена – вул. Некрасова – вул. Іллі Коваля (вул. Гостомельська).