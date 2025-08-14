Где в Харькове перекроют дороги и как нужно будет объезжать – данные мэрии
В пресс-службе мэрии рассказали, на каких участках дорог будет ограничено движение транспорта и как это повлияет на автобусные маршруты.
«Движение транспорта на ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Спасателей по ул. Черноглазовской, будет ограничено с 9:00 до 18:00 14 и 15 августа. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия», – пишут в пресс-службе горсовета.
Объехать это участок можно будет по встречной полосе.
Также до 13:00 сегодня будет запрещено движение транспорта на ул. Ильи Коваля, на участке от Карачевского шоссе до ул. Гостомельской. На этом участке будет кронировать деревья, объяснили в мэрии.
«Объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам Харьковской, Станционной, Карачевскому шоссе и др», – уточнили в сообщении.
В связи с этим ряд автобусов на время проведения работ курсируют по измененным маршрутам:
№22е: ст. м. «Холодная гора» – ул. Полтавский Шлях – ул. Дудинской – пр. Любови Малой – ул. Китаенко – пр. Ново-Баварский – ул. Герцена – ул. Некрасова – ул. Ильи Коваля (ул. Гостомельская);
№32 (часть 1): ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – ул. Молочная – пр. Аэрокосмический – ул. Одесская – ул. Харьковская – ул. Силикатная – ул. Свистуновская – Карачевское шоссе (ул. Радиотехническая);
№32 (часть 2): пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Герцена – ул. Некрасова – ул. Ильи Коваля (ул. Гостомельская).
Читайте также: Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
