В ссоре ударила мать ножом: убийству помешал сосед

Подозрение в попытке убить собственную мать получила женщина 1974 года рождения, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным следствия, события произошли в Основянском районе Харькова. Во время ссоры женщина несколько раз ударила свою мать ножом. Совершить убийство помешал житель дома, отметили копы.

«Злоумышленницей оказалась женщина 1974 года рождения. Следователи под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова сообщили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – пишут в полиции.

На данный момент вероятную злоумышленницу задержали, ей «светит» 15 лет тюрьмы.