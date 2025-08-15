Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова

Транспорт 19:45   15.08.2025
Оксана Якушко
У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова Фото: ХМР

Тролейбуси №19 та №35 не ходитимуть з 7:30 до 11:30 17 серпня на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Байрона, повідомляє міськрада. 

Це пов’язано з ремонтом на лінії електропередач, повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства.

У цей час тролейбуси ходитимуть так:

№19: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

Також цього дня працюватиме тимчасовий тролейбус: розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом» – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська».

Читайте також: На Харківщині змінили тривалість комендантської години

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова
У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова
15.08.2025, 19:45
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
Пам’ятник відомому українцю пропонують встановити в Харкові
Пам’ятник відомому українцю пропонують встановити в Харкові
15.08.2025, 18:34
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов
Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов
15.08.2025, 13:11
“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією
“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією
15.08.2025, 10:48

Новини за темою:

12:23
У Харкові пропонують запустити новий маршрут трамваю
17:59
У Харкові маршрути змінять трамваї та тролейбуси 12 липня майже на весь день
18:34
Завтра тролейбус повернеться на свій маршрут в одному з районів Харкова
18:28
Завтра тролейбус змінить маршрут на пів дня в одному із районів Харкова
17:29
Кілька автобусних і тролейбусних маршрутів продовжили у Харкові

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 19:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси №19 та №35 не ходитимуть з 7:30 до 11:30 17 серпня на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Байрона, повідомляє міськрада. ".