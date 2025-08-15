У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова
Тролейбуси №19 та №35 не ходитимуть з 7:30 до 11:30 17 серпня на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Байрона, повідомляє міськрада.
Це пов’язано з ремонтом на лінії електропередач, повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства.
У цей час тролейбуси ходитимуть так:
№19: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
Також цього дня працюватиме тимчасовий тролейбус: розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом» – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська».
