У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова

Тролейбуси №19 та №35 не ходитимуть з 7:30 до 11:30 17 серпня на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Байрона, повідомляє міськрада.

Це пов’язано з ремонтом на лінії електропередач, повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства.

У цей час тролейбуси ходитимуть так:

№19: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»; №35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»; Також цього дня працюватиме тимчасовий тролейбус: розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом» – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська».

Читайте також: На Харківщині змінили тривалість комендантської години