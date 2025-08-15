Live
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 19:45   15.08.2025
Оксана Якушко
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: ХГС

Троллейбусы №19 и №35 не будут ходить с 7:30 до 11:30 17 августа на участке от пр. Героев Харькова до пр. Байрона, сообщает горсовет. 

Это связано с ремонтом на линии электропередач, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время троллейбусы будут ходить так:

№19: разворотный круг «602 микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

Также в это время будет ходить временный троллейбус: разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом» – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская».

Автор: Оксана Якушко
