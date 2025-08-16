«Один жах»: поліція зібрала відгуки про фейковий санаторій на Харківщині 📹

Директор санаторію на Харківщині не мав достатньої кількості кваліфікованих фахівців та необхідного обладнання, однак уклав договір з Національною службою здоров’я України на понад 122 мільйони гривень, розповів заступник начальника відділу ГСУ НПУ Юрій Матейчук.

За його словами, заклад мав надавати повний комплекс реабілітаційних послуг, але фактично все зводилося до поселення та формальних процедур, часто — за додаткову оплату.



“Жах, один жах. Годують погано, в номерах брудно. Обслуговування дуже погане, я не раджу їхати сюди”, – цитують правоохоронці один із відгуків.

<br />

Поліція встановила, що зловмисники вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві дані, а кількість процедур завищували у десятки разів. Це дозволяло їм щомісяця отримувати мільйонні суми бюджетних перерахувань.

З лютого по вересень 2023 року на рахунок санаторію незаконно надійшло понад 78,7 мільйона гривень. Гроші витрачали на власні потреби, зарплати, премії та дивіденди. Тим часом пацієнти у відгуках скаржилися на відсутність прибирання, погане харчування, несправні ліфти, холод у кімнатах та відсутність реальної реабілітації”, – зазначив Матейчук.



“Я військовий. Направили для реабілітації після поранення. Половина процедур, які мені потрібні, платні. В минулому році були безкоштовно. Їжа – так собі, на 3+. Каші, картопля на воді, навіть запах їжі віддає водою, якою промивали, хоч є поруч магазин і кафе. Кімната гарна, але холодно. Було -6 і до -12. У мене руки тепліші за батареї. Після душу вийшов у кімнату наче на вулицю. Результат – закладений ніс та горло. Обігрівачі не можна. Ходили з адміністрації, перевіряли батареї. Сказали, що гарні. Не скажу, що реабцентр поганий. Але були і кращі. Є з чим порівнювати”, – цитують правоохоронці слова іншого пацієнта.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання й роботи вищого керівництва санаторію, у ході яких вилучили документи, електронні носії та інші докази.

Директору санаторію повідомили про підозру у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі й права обіймати певні посади та конфіскацію майна.