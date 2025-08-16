«Один ужас»: полиция собрала отзывы о фейковом санатории на Харьковщине 📹

Директор санатория в Харьковской области не имел достаточного количества квалифицированных специалистов и необходимого оборудования, однако заключил договор с Национальной службой здоровья Украины на сумму более 122 миллионов гривен, рассказал заместитель начальника отдела ГСУ НПУ Юрий Матейчук.

По его словам, заведение должно было предоставлять полный комплекс реабилитационных услуг, но фактически все сводилось к поселению и формальным процедурам, часто — за дополнительную плату.

«Ужас, один ужас. Кормят плохо, в номерах грязно. Обслуживание очень плохое, я не советую ехать сюда», — цитируют правоохранители один из отзывов о заведении.

<br />

Полиция установила, что злоумышленники вносили в электронную систему здравоохранения ложные данные, а количество процедур завышали в десятки раз. Это позволяло им ежемесячно получать миллионные суммы бюджетных перечислений.

С февраля по сентябрь 2023 года на счет санатория незаконно поступило более 78,7 миллиона гривен. Деньги тратили на собственные нужды, зарплаты, премии и дивиденды. Между тем пациенты в отзывах жаловались на отсутствие уборки, плохое питание, неисправные лифты, холод в комнатах и отсутствие реальной реабилитации», — отметил Матейчук.

«Я военный. Направили на реабилитацию после ранения. Половина процедур, которые мне нужны, платные. В прошлом году были бесплатные. Еда — так себе, на 3+. Каши, картошка на воде, даже запах еды отдаёт водой, которой промывали, хотя рядом есть магазин и кафе. Комната хорошая, но холодно. Было -6 и до -12. У меня руки теплее батарей. После душа вышел в комнату как на улицу. Результат — заложенный нос и горло. Обогреватели нельзя. Ходили из администрации, проверяли батареи. Сказали, что хорошие. Не скажу, что реабцентр плохой. Но были и лучше. Есть с чем сравнивать», — цитируют правоохранители слова другого пациента.

Полицейские провели обыски по местам жительства и работы руководства санатория, в ходе которых изъяли документы, электронные носители и другие доказательства.

Директору санатория сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы и права занимать определенные должности и конфискацию имущества.