Аграрій засіяв озимою пшеницею 16 га на Харківщині: за що його судитимуть

За даними слідства, поблизу села Одрадове Лозівського району 49-річний чоловік самовільно зайняв земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 16 га.

Чоловік орендував сільськогосподарську техніку та залучив людей, яких не попередив про свої незаконні наміри. На захоплених землях він організував обробку ґрунту, зокрема оранку, культивацію, а також засіяв озиму пшеницю, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Завдані державі збитки оцінюють у майже 200 тисяч гривень.

Аграрію повідомили про підозру у факті самовільного зайняття земельної ділянки, що спричинило значну шкоду її законному володільцю або власнику (ч. 1 ст. 197-1 ККУ). Прокуратура вживатиме заходів представницького характеру з метою відшкодування зазначеної шкоди.