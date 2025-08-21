Live
Аграрий засеял озимой пшеницей 16 га на Харьковщине: за что его будут судить

Общество 18:35   21.08.2025
Елена Нагорная
Аграрий засеял озимой пшеницей 16 га на Харьковщине: за что его будут судить

По данным следствия, вблизи села Отрадово Лозовского района 49-летний мужчина самовольно занял земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 16 гектаров.

Мужчина арендовал сельскохозяйственную технику и привлек людей, которых не предупредил о своих незаконных намерениях. На захваченных землях он организовал обработку почвы, в частности вспашку, культивацию, а также посеял озимую пшеницу, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Нанесенный государству ущерб оценивают в почти 200 тысяч гривен.

Аграрию сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка, что причинило значительный ущерб его законному владельцу или собственнику (ч. 1 ст. 197-1 УКУ). Прокуратура будет принимать меры представительского характера с целью возмещения указанного ущерба.

Читайте также: Дефицит осадков и жара: как погода в июле повлияла на урожай на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
