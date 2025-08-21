Аграрий засеял озимой пшеницей 16 га на Харьковщине: за что его будут судить
По данным следствия, вблизи села Отрадово Лозовского района 49-летний мужчина самовольно занял земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 16 гектаров.
Мужчина арендовал сельскохозяйственную технику и привлек людей, которых не предупредил о своих незаконных намерениях. На захваченных землях он организовал обработку почвы, в частности вспашку, культивацию, а также посеял озимую пшеницу, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Нанесенный государству ущерб оценивают в почти 200 тысяч гривен.
Аграрию сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка, что причинило значительный ущерб его законному владельцу или собственнику (ч. 1 ст. 197-1 УКУ). Прокуратура будет принимать меры представительского характера с целью возмещения указанного ущерба.
Читайте также: Дефицит осадков и жара: как погода в июле повлияла на урожай на Харьковщине
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Аграрий засеял озимой пшеницей 16 га на Харьковщине: за что его будут судить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным следствия, вблизи села Отрадово Лозовского района 49-летний мужчина самовольно занял земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 16 гектаров.".