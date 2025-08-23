16 разів РФ атакувала на Харківщині – ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Українські воїни відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирового, Степової Новоселівка та Загризового.
«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе», – зазначили у Генштабі.
