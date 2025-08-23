16 раз РФ атаковала на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба ВСУ

Как прошли сутки на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонные рубежи украинских защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Украинские воины отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирового, Степовой Новоселовка и Загрызово.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный и 95 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5197 обстрелов, в том числе 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5417 дронов-камикадзе», — отметил в Генштабе.