ISW проанализировал заявления россиян о Харьковщине: есть ли продвижение
Враг продолжил наступательные операции на разных участках Харьковской области, однако успехов не имеет, сообщили в Институте изучения войны (ISW).
При этом оккупанты заявляют о своих продвижениях. В частности, 21 августа российский блоггер информировал, что войска РФ продвинулись в лесу к западу от Синельниково (Волчанская громада) и вдоль левого берега реки Волчья. Но аналитики этого не подтверждают.
Не соглашаются в ISW и с данными россиян об успехах на Великобурлуцком направлении – в РФ говорили, что оккупанты продвигаются в направлении села Хатнее.
Нет успехов у противника и на Купянском направлении, пишут аналитики.
«Российский милитарист заявил, что российские войска нанесли удары ФАБ по мостовому переходу через реку Оскол в направлении Купянска», — отметили в ISW.
На Боровском направлении — тоже без продвижений войск РФ, уточнили аналитики.
23 августа 2025 в 07:03
