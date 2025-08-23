Live
ISW проаналізував заяви росіян про Харківщину: чи є десь просування

Фронт 07:03   23.08.2025
Вікторія Яковенко
Ворог продовжив наступальні операції на різних відтинках Харківської області, однак успіхів не має, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

При цьому окупанти заявляють про свої просування. Зокрема, 21 серпня російський блогер інформував, що війська РФ просунулися в лісі на захід від Синельникового (Вовчанська громада) та вздовж лівого берега річки Вовча. Але аналітики цього не підтверджують.

Не погоджуються в ISW і з даними росіян про успіхи на Великобурлуцькому напрямку – в РФ казали, що окупанти просуваються у напрямку села Хатнє.

Немає успіхів у супротивника і на Куп’янському напрямку, пишуть аналітики.

«Російський мілітарист заявив, що російські війська завдали ударів ФАБ по мостовому переходу через річку Оскіл у напрямку Куп’янська», – зазначили в ISW.

На Борівському напрямку – теж без просувань військ РФ, уточнили аналітики.

Автор: Вікторія Яковенко
