ISW проаналізував заяви росіян про Харківщину: чи є десь просування
Ворог продовжив наступальні операції на різних відтинках Харківської області, однак успіхів не має, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
При цьому окупанти заявляють про свої просування. Зокрема, 21 серпня російський блогер інформував, що війська РФ просунулися в лісі на захід від Синельникового (Вовчанська громада) та вздовж лівого берега річки Вовча. Але аналітики цього не підтверджують.
Не погоджуються в ISW і з даними росіян про успіхи на Великобурлуцькому напрямку – в РФ казали, що окупанти просуваються у напрямку села Хатнє.
Немає успіхів у супротивника і на Куп’янському напрямку, пишуть аналітики.
«Російський мілітарист заявив, що російські війська завдали ударів ФАБ по мостовому переходу через річку Оскіл у напрямку Куп’янська», – зазначили в ISW.
На Борівському напрямку – теж без просувань військ РФ, уточнили аналітики.
Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2025 в 07:03
