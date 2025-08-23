Live
  • Сб 23.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

23 серпня електрички не ходять до станції Слатине: що сталося

Суспільство 11:01   23.08.2025
Вікторія Яковенко
23 серпня електрички не ходять до станції Слатине: що сталося

На Харківщині через відсутність напруги внаслідок бойових дій на ділянці Дергачі – Слатине обмежують маршрути низки приміських поїздів.

Про це повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Тож сьогодні, 23 серпня, поїзди курсуватимуть з/до станції Дергачі:

🚆 №6004 Харків – Дергачі (замість Харків – Слатине).

🚆 №6005 Дергачі – Харків (замість Слатине – Харків).

«Просимо врахувати зміни та дякуємо за розуміння», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
23 серпня електрички не ходять до станції Слатине: що сталося
23 серпня електрички не ходять до станції Слатине: що сталося
23.08.2025, 11:01
«Думала, що це мій кінець»: на літню матір воїна ЗСУ напали на Харківщині
«Думала, що це мій кінець»: на літню матір воїна ЗСУ напали на Харківщині
23.08.2025, 10:04
«Наша любов до Харкова – безмежна» – Терехов привітав жителів з Днем міста 📹
«Наша любов до Харкова – безмежна» – Терехов привітав жителів з Днем міста 📹
23.08.2025, 09:16
Новини Харкова — головне за 23 серпня: День міста, напад на матір воїна
Новини Харкова — головне за 23 серпня: День міста, напад на матір воїна
23.08.2025, 11:32
Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби
Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби
23.08.2025, 09:00
16 разів РФ атакувала на Харківщині – ранкове зведення Генштабу ЗСУ
16 разів РФ атакувала на Харківщині – ранкове зведення Генштабу ЗСУ
23.08.2025, 08:08

Новини за темою:

20:00
Тривога на кордоні: огляд фронту на Харківщині (відео)
15:20
Обмежили рух електричок із Харкова в бік кордону з РФ (доповнено)
10:53
Тричі за чотири дні: Задоренко заявив про терор Слатиного (фото)
09:00
КАБи повторно скинули на селище в Харківському районі – ДСНС про наслідки
17:11
Зранку на Слатине під Харковом скинули КАБи: є постраждалий, наслідки (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «23 серпня електрички не ходять до станції Слатине: що сталося»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2025 в 11:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині через відсутність напруги внаслідок бойових дій на ділянці Дергачі – Слатине обмежують маршрути низки приміських поїздів.".