23 серпня електрички не ходять до станції Слатине: що сталося
На Харківщині через відсутність напруги внаслідок бойових дій на ділянці Дергачі – Слатине обмежують маршрути низки приміських поїздів.
Про це повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».
Тож сьогодні, 23 серпня, поїзди курсуватимуть з/до станції Дергачі:
🚆 №6004 Харків – Дергачі (замість Харків – Слатине).
🚆 №6005 Дергачі – Харків (замість Слатине – Харків).
«Просимо врахувати зміни та дякуємо за розуміння», – йдеться у повідомленні.
