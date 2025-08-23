23 серпня електрички не ходять до станції Слатине: що сталося

На Харківщині через відсутність напруги внаслідок бойових дій на ділянці Дергачі – Слатине обмежують маршрути низки приміських поїздів.

Про це повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Тож сьогодні, 23 серпня, поїзди курсуватимуть з/до станції Дергачі:

🚆 №6004 Харків – Дергачі (замість Харків – Слатине).

🚆 №6005 Дергачі – Харків (замість Слатине – Харків).

«Просимо врахувати зміни та дякуємо за розуміння», – йдеться у повідомленні.