Live
  • Сб 23.08.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби

Події 09:00   23.08.2025
Вікторія Яковенко
Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби Фото: Олег Синєгубов/телеграм

За добу шість населених пунктів Харківщини зазнали ворожих обстрілів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у Куп’янську через удари загинули 61-річний чоловік та 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У селищі Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.

Ворог випустив на регіон КАБ, БпЛА «Молния», тип ще двох дронів наразі встановлюється.

Внаслідок «прильотів» у селищі Прудянка пошкоджений приватний будинок та дві господарчі споруди. У селищі Приколотне пошкоджена господарча споруда, а в селі Нижче Солоне – приватний дім.

Читайте також: 16 разів РФ атакувала на Харківщині – ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Думала, що це мій кінець»: на літню матір воїна ЗСУ напали на Харківщині
«Думала, що це мій кінець»: на літню матір воїна ЗСУ напали на Харківщині
23.08.2025, 10:04
«Наша любов до Харкова – безмежна» – Терехов привітав жителів з Днем міста 📹
«Наша любов до Харкова – безмежна» – Терехов привітав жителів з Днем міста 📹
23.08.2025, 09:16
Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби
Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби
23.08.2025, 09:00
Новини Харкова — головне за 23 серпня: День міста, напад на матір воїна
Новини Харкова — головне за 23 серпня: День міста, напад на матір воїна
23.08.2025, 10:07
16 разів РФ атакувала на Харківщині – ранкове зведення Генштабу ЗСУ
16 разів РФ атакувала на Харківщині – ранкове зведення Генштабу ЗСУ
23.08.2025, 08:08
ISW проаналізував заяви росіян про Харківщину: чи є десь просування
ISW проаналізував заяви росіян про Харківщину: чи є десь просування
23.08.2025, 07:03

Новини за темою:

09:20
Загинув чоловік, постраждали жінки – фото з місця ударів по Куп’янщині
09:03
Сім БпЛА прилетіли по Чугуївщині вночі – Синєгубов
08:55
Двоє загиблих, пошкоджено сільгосппідприємство та доми – що ще атакував ворог
08:45
Поранені медики, пошкоджені доми, електромережі: результати обстрілів
10:10
Обстріляна Харківщина: у прокуратурі показали наслідки ударів за добу (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2025 в 09:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу шість населених пунктів Харківщини зазнали ворожих обстрілів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".