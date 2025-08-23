Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби

За добу шість населених пунктів Харківщини зазнали ворожих обстрілів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у Куп’янську через удари загинули 61-річний чоловік та 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У селищі Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.

Ворог випустив на регіон КАБ, БпЛА «Молния», тип ще двох дронів наразі встановлюється.

Внаслідок «прильотів» у селищі Прудянка пошкоджений приватний будинок та дві господарчі споруди. У селищі Приколотне пошкоджена господарча споруда, а в селі Нижче Солоне – приватний дім.