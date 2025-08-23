Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
За добу шість населених пунктів Харківщини зазнали ворожих обстрілів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, у Куп’янську через удари загинули 61-річний чоловік та 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У селищі Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.
Ворог випустив на регіон КАБ, БпЛА «Молния», тип ще двох дронів наразі встановлюється.
Внаслідок «прильотів» у селищі Прудянка пошкоджений приватний будинок та дві господарчі споруди. У селищі Приколотне пошкоджена господарча споруда, а в селі Нижче Солоне – приватний дім.
Читайте також: 16 разів РФ атакувала на Харківщині – ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, Олег Синегубов, погибли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дві людини загинули: чим били по Харківщині минулої доби»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2025 в 09:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу шість населених пунктів Харківщини зазнали ворожих обстрілів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".