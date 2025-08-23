Два человека погибли: чем били по Харьковщине за прошедшие сутки

За сутки шесть населенных пунктов Харьковщины подверглись вражеским обстрелам, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в Купянске из-за ударов погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина, пострадали 54-летний мужчина и женщины 53, 57 и 65 лет. В поселке Курганное Ольхватской громады пострадала 62-летняя женщина.

Враг выпустил на регион КАБ, БпЛА «Молния», тип еще двух дронов сейчас устанавливается.

В результате «прилетов» в поселке Прудянка поврежден частный дом и два хозяйственных сооружения. В поселке Приколотное пострадало хозяйственное сооружение, а в селе Нижнее Соленое — частный дом.