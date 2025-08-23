23 августа электрички не ходят до станции Слатино: что произошло
Фото: Укрзалізниця
На Харьковщине из-за отсутствия напряжения в результате боевых действий на участке Дергачи – Слатино ограничивают маршруты ряда пригородных поездов.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда».
Поэтому сегодня, 23 августа, поезда будут курсировать с/до станции Дергачи:
🚆 №6004 Харьков – Дергачи (вместо Харьков – Слатино).
🚆 №6005 Дергачи – Харьков (вместо Слатино – Харьков).
«Просим учесть изменения и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.
- • Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 11:01;
