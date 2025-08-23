23 августа электрички не ходят до станции Слатино: что произошло

На Харьковщине из-за отсутствия напряжения в результате боевых действий на участке Дергачи – Слатино ограничивают маршруты ряда пригородных поездов.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда».

Поэтому сегодня, 23 августа, поезда будут курсировать с/до станции Дергачи:

🚆 №6004 Харьков – Дергачи (вместо Харьков – Слатино).

🚆 №6005 Дергачи – Харьков (вместо Слатино – Харьков).

«Просим учесть изменения и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.