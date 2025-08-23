Що загрожує прикордонню Харківщини: Задоренко звернувся до жителів

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко просить мешканців прикордоння евакуюватись. Він розповів, що росіяни двічі вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури і попередив, які це може мати наслідки.

За його даними, вперше окупанти атакували цей об’єкт вночі з 21 на 22 серпня та пошкодили високовольтну лінію електропередачі. Внаслідок цього без світла залишилися Прудянка, Цупівка, Дубівка, Лобанівка, Токарівка Друга, Нова Козача та Козача Лопань.

До вечора 22 числа енергетики усунули пошкодження, однак росіяни майже відразу вдарили по об’єкту вдруге, заявив Задоренко.

Він підкреслює: наразі критичність пошкоджень та безпекова ситуація не дозволяють оперативно виконати аварійно-ремонтні роботи, тому близько 1300 людей у сімох населених пунктах Дергачівщини поки що залишатимуться без світла.

«У зв’язку з цими подіями звертаюсь до мешканців Прудянського, Токарівського та Козачолопанського старостинських округів! Ми чудово розуміємо проблеми, які виникають у вас через такі обставини. Енергетики докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого відновлення інфраструктури, але ми не маємо жодних гарантій, що росіяни не поцілять туди ще раз. Якщо так станеться, це може призвести до енергетичного колапсу напередодні осінньо-зимового періоду. До того ж дуже значною залишається загроза ворожих FPV-дронів. Закликаю кожного мешканця прикордоння евакуйовуватися! Будь ласка, збережіть власне життя, здоров’я, подбайте про рідних та близьких!», – написав Задоренко.