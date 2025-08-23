Что угрожает приграничью Харьковщины: Задоренко обратился к жителям

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко просит жителей приграничья эвакуироваться. Он рассказал, что россияне дважды ударили по объекту энергетической инфраструктуры и предупредил, какие это может иметь последствия.

По его данным, впервые оккупанты атаковали этот объект ночью с 21 на 22 августа и повредили высоковольтную линию электропередачи. В результате без света остались Прудянка, Цуповка, Дубовка, Лобановка, Токаревка Вторая, Новая Казачья и Казачья Лопань.

К вечеру 22 числа энергетики устранили повреждения, однако россияне почти сразу ударили по объекту во второй раз, заявил Задоренко.

Он подчеркивает: сейчас критичность повреждений и ситуация с безопасностью не позволяют оперативно выполнить аварийно-ремонтные работы, поэтому около 1300 человек в семи населенных пунктах Дергачевщины пока будут оставаться без света.

«В связи с этими событиями обращаюсь к жителям Прудянского, Токаревского и Казачелопанского старостинских округов! Мы прекрасно понимаем возникающие у вас проблемы в таких обстоятельствах. Энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления инфраструктуры, но у нас нет никаких гарантий, что россияне не попадут туда еще раз. Если это произойдет, это может привести к энергетическому коллапсу накануне осенне-зимнего периода. К тому же очень значительной остается угроза вражеских FPV-дронов. Призываю каждого жителя приграничья эвакуироваться! Пожалуйста, сохраните свою жизнь, здоровье, позаботьтесь о родных и близких!», — написал Задоренко.