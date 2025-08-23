Что угрожает приграничью Харьковщины: Задоренко обратился к жителям
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко просит жителей приграничья эвакуироваться. Он рассказал, что россияне дважды ударили по объекту энергетической инфраструктуры и предупредил, какие это может иметь последствия.
По его данным, впервые оккупанты атаковали этот объект ночью с 21 на 22 августа и повредили высоковольтную линию электропередачи. В результате без света остались Прудянка, Цуповка, Дубовка, Лобановка, Токаревка Вторая, Новая Казачья и Казачья Лопань.
К вечеру 22 числа энергетики устранили повреждения, однако россияне почти сразу ударили по объекту во второй раз, заявил Задоренко.
Он подчеркивает: сейчас критичность повреждений и ситуация с безопасностью не позволяют оперативно выполнить аварийно-ремонтные работы, поэтому около 1300 человек в семи населенных пунктах Дергачевщины пока будут оставаться без света.
«В связи с этими событиями обращаюсь к жителям Прудянского, Токаревского и Казачелопанского старостинских округов! Мы прекрасно понимаем возникающие у вас проблемы в таких обстоятельствах. Энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления инфраструктуры, но у нас нет никаких гарантий, что россияне не попадут туда еще раз. Если это произойдет, это может привести к энергетическому коллапсу накануне осенне-зимнего периода. К тому же очень значительной остается угроза вражеских FPV-дронов. Призываю каждого жителя приграничья эвакуироваться! Пожалуйста, сохраните свою жизнь, здоровье, позаботьтесь о родных и близких!», — написал Задоренко.
Читайте также: 23 августа электрички не ходят до станции Слатино: что произошло
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, приграничье, харьковщина, энергообьекты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что угрожает приграничью Харьковщины: Задоренко обратился к жителям»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко просит жителей приграничья эвакуироваться.".