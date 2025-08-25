Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото
Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що по території сільгосппідприємства вдарили два БпЛА “Герань-2”.
“24.08.2025 о 23-10 військові рф завдали 2 ударів БПЛА (Герань-2) по території місцевого сільгосппідприємства у селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок влучань знищено одно та частково пошкоджено два господарчих примiщення та енергомережі”, — поінформував Коваленко.
Він наголосив, що люди не постраждали. Проте постраждали тварини. За даними ХОВА, деякі з них – загинули.
Нагадаємо, за добу Харківську область атакували три БпЛА типу “Герань-2”; два БпЛА типу “Молния” та FPV-дрон. У Куп’янську є загибла та поранені, постраждали також жителі Старого Салтова, Коротича та Великобурлуцької громади.
Читайте також: Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, Золочевкая громада, коваленко, новини Харкова, прилет, ферма, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 12:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що по території сільгосппідприємства вдарили два БпЛА “Герань-2”".