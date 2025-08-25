Live
Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото

Події 12:17   25.08.2025
Оксана Горун
Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото Фото: Віктор Коваленко

Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що по території сільгосппідприємства вдарили два БпЛА “Герань-2”. 

“24.08.2025 о 23-10 військові рф завдали 2 ударів БПЛА (Герань-2) по території місцевого сільгосппідприємства у селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок влучань знищено одно та частково пошкоджено два господарчих примiщення та енергомережі”, — поінформував Коваленко.

приліт фермою в селі Рясне Харківської області 25 серпня 2025
Фото: Віктор Коваленко

Він наголосив, що люди не постраждали. Проте постраждали тварини. За даними ХОВА, деякі з них – загинули.

приліт фермою в селі Рясне Харківської області 25 серпня 2025 2
Фото: Віктор Коваленко

Нагадаємо, за добу Харківську область атакували три БпЛА типу “Герань-2”; два БпЛА типу “Молния” та FPV-дрон. У Куп’янську є загибла та поранені, постраждали також жителі Старого Салтова, Коротича та Великобурлуцької громади.

Читайте також: Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян

Автор: Оксана Горун
