Удар БпЛА по агропредприятию в Богодуховском районе: подробности и фото
Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что по территории сельхозпредприятия ударили два БпЛА «Герань-2».
«24.08.2025 в 23:10 военные РФ нанесли два удара БпЛА («Герань-2″) по территории местного сельхозпредприятия в селе Рясное Золочевской громады. В результате попадания уничтожено одно и частично повреждены два хозяйственных помещения и энергосети», — проинформировал Коваленко.
Он отметил, что люди не пострадали. Однако пострадали животные. По данным ХОВА, некоторые из них — погибли.
Напомним, за сутки Харьковскую область атаковали три БпЛА типа «Герань-2»; два БпЛА типа «Молния» и FPV-дрон. В Купянске есть погибшая и раненые, пострадали также жители Старого Салтова, Коротича и Великобурлукской громады.
Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 12:17
