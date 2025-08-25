Live
  • Пн 25.08.2025
Удар БпЛА по агропредприятию в Богодуховском районе: подробности и фото

Происшествия 12:17   25.08.2025
Оксана Горун
Удар БпЛА по агропредприятию в Богодуховском районе: подробности и фото Фото: Виктор Коваленко

Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что по территории сельхозпредприятия ударили два БпЛА «Герань-2». 

«24.08.2025 в 23:10 военные РФ нанесли два удара БпЛА («Герань-2″) по территории местного сельхозпредприятия в селе Рясное Золочевской громады. В результате попадания уничтожено одно и частично повреждены два хозяйственных помещения и энергосети», — проинформировал Коваленко.

прилет по ферме в селе Рясное Харьковской области 25 августа 2025
Фото: Виктор Коваленко

Он отметил, что люди не пострадали. Однако пострадали животные. По данным ХОВА, некоторые из них — погибли.

прилет по ферме в селе Рясное Харьковской области 25 августа 2025 2
Фото: Виктор Коваленко

Напомним, за сутки Харьковскую область атаковали три БпЛА типа «Герань-2»; два БпЛА типа «Молния» и FPV-дрон. В Купянске есть погибшая и раненые, пострадали также жители Старого Салтова, Коротича и Великобурлукской громады.

Читайте также: Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам

Автор: Оксана Горун
