Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Жінка вдарила ножем чоловіка на Салтівці: він намагався її виправдати – НПУ

Суспільство 16:47   25.08.2025
Вікторія Яковенко
Жінка вдарила ножем чоловіка на Салтівці: він намагався її виправдати – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

Сімейна сварка у Салтівському районі Харкова завершилася різаниною.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: вночі отримали виклик про те, що на вулиці двоє невідомих напали на чоловіка та завдали ножових поранень.

Однак, правоохоронці з’ясували, що напад на потерпілого ніхто не здійснював.

«А ножові поранення він отримав від власної дружини. Під час сумісного розпиття алкогольних напоїв у них виникла сварка. Жінка кухонним ножем завдала йому кілька ударів по тулубу. Щоб дружина уникнула відповідальності, потерпілий вигадав, що нібито на нього напали невідомі», – зазначили у поліції.

У 62-річного чоловіка – тяжкі тілесні ушкодження. Його шпиталізували.

Слідчі повідомили його дружині про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюрми.

Читайте також: Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Жінка вдарила ножем чоловіка на Салтівці: він намагався її виправдати – НПУ
Жінка вдарила ножем чоловіка на Салтівці: він намагався її виправдати – НПУ
25.08.2025, 16:47
Чим РФ обстрілювала Харківщину впродовж тижня: дані Синєгубова
Чим РФ обстрілювала Харківщину впродовж тижня: дані Синєгубова
25.08.2025, 16:17
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
«Маленьке диво»: скільки дітей народилося на Харківщині з початку 2025 року
«Маленьке диво»: скільки дітей народилося на Харківщині з початку 2025 року
25.08.2025, 15:29
Махінації під час ремонту дороги у Валках: справа вже у суді
Махінації під час ремонту дороги у Валках: справа вже у суді
25.08.2025, 14:47
Верховний суд поставив крапку: навідник ракет на ХОВА таки сидітиме довічне
Верховний суд поставив крапку: навідник ракет на ХОВА таки сидітиме довічне
25.08.2025, 13:40

Новини за темою:

13:02
Стрілянина на Харківщині: куди цілив п’яний чоловік, розповіли у поліції
11:30
Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині
19:50
Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО
14:18
«Думала, що це мій кінець»: на літню матір воїна ЗСУ напали на Харківщині
14:19
Мільйонна афера на обороні: нотаріус у Харкові отримала підозру

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Жінка вдарила ножем чоловіка на Салтівці: він намагався її виправдати – НПУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 16:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сімейна сварка у Салтівському районі Харкова завершилася різаниною.".