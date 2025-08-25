Жінка вдарила ножем чоловіка на Салтівці: він намагався її виправдати – НПУ

Сімейна сварка у Салтівському районі Харкова завершилася різаниною.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: вночі отримали виклик про те, що на вулиці двоє невідомих напали на чоловіка та завдали ножових поранень.

Однак, правоохоронці з’ясували, що напад на потерпілого ніхто не здійснював.

«А ножові поранення він отримав від власної дружини. Під час сумісного розпиття алкогольних напоїв у них виникла сварка. Жінка кухонним ножем завдала йому кілька ударів по тулубу. Щоб дружина уникнула відповідальності, потерпілий вигадав, що нібито на нього напали невідомі», – зазначили у поліції.

У 62-річного чоловіка – тяжкі тілесні ушкодження. Його шпиталізували.

Слідчі повідомили його дружині про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюрми.