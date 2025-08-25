Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Женщина ударила ножом мужа на Салтовке: он пытался ее оправдать – НПУ

Общество 16:47   25.08.2025
Виктория Яковенко
Женщина ударила ножом мужа на Салтовке: он пытался ее оправдать – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Семейная ссора в Салтовском районе Харькова завершилась поножовщиной.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: ночью получили вызов о том, что на улице двое неизвестных напали на мужчину и нанесли ножевые ранения.

Однако правоохранители выяснили, что нападение на потерпевшего никто не совершал.

«А ножевые ранения он получил от своей жены. Во время совместного распития алкогольных напитков у них возникла ссора. Женщина кухонным ножом нанесла ему несколько ударов по туловищу. Чтобы жена избежала ответственности, потерпевший придумал, что якобы на него напали неизвестные», — отметили в полиции.

У 62-летнего мужчины – тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали.

Следователи сообщили его жене о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы.

Читайте также: Стрельба на Харьковщине: куда целился пьяный мужчина, рассказали в полиции

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
25.08.2025, 16:22
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
25.08.2025, 14:21
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
25.08.2025, 09:42
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
25.08.2025, 12:32
Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории
25.08.2025, 06:00
Женщина ударила ножом мужа на Салтовке: он пытался ее оправдать – НПУ
Женщина ударила ножом мужа на Салтовке: он пытался ее оправдать – НПУ
25.08.2025, 16:47

Новости по теме:

13:02
Стрельба на Харьковщине: куда целился пьяный мужчина, рассказали в полиции
11:30
Украл деньги и потратил на свои нужды: кража на берегу реки на Харьковщине
19:50
Четырех подозреваемых в нападении на мать военного ВСУ отправили в СИЗО
14:18
«Думала, что это мой конец»: на пожилую мать воина ВСУ напали на Харьковщине
14:19
Миллионная афера на обороне: нотариус в Харькове получила подозрение

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Женщина ударила ножом мужа на Салтовке: он пытался ее оправдать – НПУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семейная ссора в Салтовском районе Харькова завершилась поножовщиной.".