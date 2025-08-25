Женщина ударила ножом мужа на Салтовке: он пытался ее оправдать – НПУ
Семейная ссора в Салтовском районе Харькова завершилась поножовщиной.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: ночью получили вызов о том, что на улице двое неизвестных напали на мужчину и нанесли ножевые ранения.
Однако правоохранители выяснили, что нападение на потерпевшего никто не совершал.
«А ножевые ранения он получил от своей жены. Во время совместного распития алкогольных напитков у них возникла ссора. Женщина кухонным ножом нанесла ему несколько ударов по туловищу. Чтобы жена избежала ответственности, потерпевший придумал, что якобы на него напали неизвестные», — отметили в полиции.
У 62-летнего мужчины – тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали.
Следователи сообщили его жене о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы.
25 августа 2025 в 16:47
Корреспондент Виктория Яковенко