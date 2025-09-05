До понеділка перекриють для транспорту вулицю у Харкові
Вулицю Луї Пастера на ділянці вул. Плиткової до бул. Івана Каркача перекриють до 20.00 8 вересня, повідомляє Харківська міськрада.
Причина – продовження аварійних робіт на магістральному трубопроводі.
Закриту ділянку можна об’їхати прилеглими вулицями Плиткової, Роганської, бул. Івана Каркача та ін.
Тому на час ремонту автобуси та тролейбуси курсуватимуть на ділянці зміненими маршрутами:
тролейбус №59: залізнична станція «Рогань» – вул. Роганська – бул. Івана Каркача – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;
у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Молодіжна – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача – вул. Роганська – залізнична станція «Рогань»;
автобус №252: автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Плиткова – вул. Роганська – бул. Івана Каркача (спорткомплекс);
автобус №280: ст. м. «Тракторний завод» – пр. Архітектора Альошина – вул. Луї Пастера – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача – вул. Роганська – вул. Плиткова.
