До понедельника перекроют для транспорта улицу в Харькове

Улицу Луи Пастера на участке от ул. Плиточной до бул. Ивана Каркача перекроют до 20:00 8 сентября, сообщает Харьковский горсовет.

Причина – продолжение аварийных работ на магистральном трубопроводе.

Закрытый участок можно объехать по прилегающим улицам Плиточной, Роганской, бул. Ивана Каркача и др.

Поэтому на время ремонта автобусы и троллейбусы курсируют на участке по измененным маршрутам:

троллейбус №59: железнодорожная станция «Рогань» — ул. Роганская — бул. Ивана Каркача — ул. Луи Пастера — ул. Молодежная — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Байрона — пр. Аэрокосмический — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская»;

в обратном направлении: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Александровский — ул. Дванадцатого Апреля — ул. Молодежная — ул. Луи Пастера — бул. Ивана Каркача — ул. Роганская — железнодорожная станция «Рогань»;

автобус №252: автостанция «Индустриальная» — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. Мира — ул. Плиточная — ул. Роганская — бул. Ивана Каркача (спорткомплекс);

автобус №280: ст. м. «Тракторный завод» — пр. Архитектора Алешина — ул. Луи Пастера — ул. Дванадцатого Апреля — ул. Луи Пастера — бул. Ивана Каркача — ул. Роганская — ул. Плиточная.