Обіцяв відстрочку за $3000: 25-річного ділка у Харкові затримали – прокуратура
У Харкові піймали чоловіка, який, за даними слідства, за 3000 доларів обіцяв «вирішити питання» з відстрочкою від мобілізації.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 25-річний харків’янин запропонував знайомому допомогти отримати відстрочку від призову.
«За нібито вплив на посадових осіб районного ТЦК та СП він вимагав 3000 доларів США. Ділок створював штучний тиск, стверджуючи, що у разі відмови до знайомого приїде група оповіщення та мобілізує його до війська», – зазначили правоохоронці.
4 вересня під час особистої зустрічі він отримав від знайомого обумовлену суму, додали в прокуратурі.
Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
