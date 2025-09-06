Live
  • Сб 06.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Обещал отсрочку за $3000: 25-летнего дельца в Харькове задержали – прокуратура

Общество 17:56   06.09.2025
Виктория Яковенко
Обещал отсрочку за $3000: 25-летнего дельца в Харькове задержали – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове поймали мужчину, который, по данным следствия, за 3000 долларов обещал «решить вопрос» с отсрочкой от мобилизации.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 25-летний харьковчанин предложил знакомому помочь получить отсрочку от призыва.

«За якобы влияние на должностных лиц районного ТЦК и СП он потребовал 3000 долларов США. Делец создавал искусственное давление, утверждая, что в случае отказа к знакомому приедет группа оповещения и мобилизует его в армию», — отметили правоохранители.

4 сентября во время личной встречи он получил от знакомого оговоренную сумму, добавили в прокуратуре.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Если вину докажут, мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: На Харьковщине долгое время загрязняли реку: подозревают директора КП

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
05.09.2025, 12:36
АвтоПрайд в Харькове: были ли инциденты, к чему призывали ЛГБТ-активисты 📷
АвтоПрайд в Харькове: были ли инциденты, к чему призывали ЛГБТ-активисты 📷
06.09.2025, 15:09
Какую дорогу рекомендует избегать депутат после заката на Харьковщине
Какую дорогу рекомендует избегать депутат после заката на Харьковщине
06.09.2025, 12:15
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28
Новости Харькова — главное 6 сентября: опасная дорога, прошел АвтоПрайд
Новости Харькова — главное 6 сентября: опасная дорога, прошел АвтоПрайд
06.09.2025, 16:30
Где сегодня атаковала РФ на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Где сегодня атаковала РФ на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
06.09.2025, 16:26

Новости по теме:

17:52
«Никто бы не занимался» — Деменко об участии Терехова в истории учителя и ТЦК
20:55
Харьковские айтишники просят дать им возможность ездить за границу (видео)
16:41
Шаповал: почти весь бизнес Харьковщины больше не может бронироваться через ОВА
20:53
Зеленский в Харькове сделал заявление о бронировании для прифронтового бизнеса
16:43
На фоне ударов: РФ собирает координаты ТЦК в Украине – ЦПД обратился к жителям

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Обещал отсрочку за $3000: 25-летнего дельца в Харькове задержали – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2025 в 17:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поймали мужчину, который, по данным следствия, за 3000 долларов обещал «решить вопрос» с отсрочкой от мобилизации.".