Обещал отсрочку за $3000: 25-летнего дельца в Харькове задержали – прокуратура
В Харькове поймали мужчину, который, по данным следствия, за 3000 долларов обещал «решить вопрос» с отсрочкой от мобилизации.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 25-летний харьковчанин предложил знакомому помочь получить отсрочку от призыва.
«За якобы влияние на должностных лиц районного ТЦК и СП он потребовал 3000 долларов США. Делец создавал искусственное давление, утверждая, что в случае отказа к знакомому приедет группа оповещения и мобилизует его в армию», — отметили правоохранители.
4 сентября во время личной встречи он получил от знакомого оговоренную сумму, добавили в прокуратуре.
Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Если вину докажут, мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
6 сентября 2025 в 17:56
