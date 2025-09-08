ДСНС: за добу загасили 17 пожеж у лісах, ще п’ять – вирують досі
Із 38 пожеж, які почалися протягом доби у регіоні, шість – вирували через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Палало на території природних екосистем у Лозівському та Ізюмському районах.
“У м. Ізюм, окрім того, горів ще й дах приватного будинку на площі один квадратний метр”, – уточнили рятувальники.
Ще три пожежі внаслідок обстрілів зафіксовані в лісах Ізюмського району. Загоряння розпочалися на площі 14,8 гектара.
За добу співробітники ДСНС ліквідували 17 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 16,8 гектара.
Наразі рятувальники все ще намагаються загасити п’ять лісових загорянь на Ізюмщині.
