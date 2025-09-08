Live
ГСЧС: за сутки потушили 17 пожаров в лесах, еще пять – бушуют до сих пор

Происшествия 07:39   08.09.2025
Из 38 пожаров, которые начались в течение суток в регионе, шесть – начались из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пылало на территории природных экосистем в Лозовском и Изюмском районах.

«В г. Изюм, кроме того, горела еще и крыша частного дома на площади квадратный метр», – уточнили спасатели.

Еще три пожара в результате обстрелов зафиксированы в лесах Изюмского района. Возгорания начались на площади 14,8 гектара.

Всего же за сутки сотрудники ГСЧС ликвидировали 17 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 16,8 гектара.

На данный момент спасатели все еще пытаются потушить пять лесных возгораний на Изюмщине.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
