«Синоптичний комфорт»: прогноз погоди в Харкові та області на 17 вересня
У середу, 17 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 9 до 11 градусів, вдень – від 23 до 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 7 до 12 градусів, денна – від 22 до 27.
Вітер південно-східний – 5-10 м/с.
Як пише синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, сонячна та тепла погода очікується 17 вересня на сході України, у південній частині (крім Одеської області), Полтавській, Дніпропетровській, Сумській областях, східних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.
«Такий синоптичний комфорт визначатиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька, над континентальною Європою», – пише Діденко.
Водночас у західних областях, на півночі (крім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях, у західних районах Черкаської області та Кропивницького з районами переважатиме дощова та холодна погода.
16 Вересня 2025 в 20:00
