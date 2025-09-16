«Синоптичний комфорт»: прогноз погоди в Харкові та області на 17 вересня

У середу, 17 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність. Без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 9 до 11 градусів, вдень – від 23 до 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 7 до 12 градусів, денна – від 22 до 27.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, сонячна та тепла погода очікується 17 вересня на сході України, у південній частині (крім Одеської області), Полтавській, Дніпропетровській, Сумській областях, східних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.

«Такий синоптичний комфорт визначатиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька, над континентальною Європою», – пише Діденко.

Водночас у західних областях, на півночі (крім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях, у західних районах Черкаської області та Кропивницького з районами переважатиме дощова та холодна погода.