«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября

В среду, 17 сентября, в Харькове и области переменная облачность. Без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 9 до 11 градусов, днем – от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 7 до 12 градусов, дневная – от 22 до 27.

Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.

Как пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook, солнечную и теплую погоду ожидают 17 сентября на востоке Украины, в южной части (кроме Одесской области), Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях, восточных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами.

«Такой синоптический комфорт будет определять антициклон Oldenburgia, который расположился, как большая ленивая кошка, над континентальной Европой», – пишет Диденко.

В то же время в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой и Одесской областях, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами будет преобладать дождливая и холодная погода.