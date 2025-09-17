“Ворог влучив в обʼєкт енергоінфраструктури”: під Харковом зникло світло

Про відсутність електропостачання повідомили після 16:00 17 вересня голови Дергачівської та Малоданилівської громад.

Електропостачання в Малоданилівській громаді буде відсутнє через те, що «ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури», повідомляє її голова Олександр Гололобов.

Вячеслав Задоренко інформує, що внаслідок чергового російського удару була пошкоджена високовольтна лінія електропередачі, яка живить Дергачівщину.

«Станом на 16:00 громада залишається без електроенергії. Аварійні бригади АТ «Харківобленерго» оперативно розпочали роботи з обстеження та відновлення пошкодженої інфраструктури. З огляду на складність відновлювальних заходів, визначити точні терміни завершення ремонту наразі неможливо. Про подальший хід робіт та відновлення енергопостачання мешканців буде проінформовано додатково через наші офіційні ресурси або через офіційні ресурси АТ «Харківобленерго», — пише Задоренко.

Як повідомлялося, близько 12:50 росіяни вдарили з РСЗВ з касетним боєприпасом по селищу Слатине Дергачівської громади. Пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення, виникли пожежі. Загинув 73-річний цивільний чоловік, на момент удару він був у гаражі у своєму дворі. 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.