“Ворог влучив в обʼєкт енергоінфраструктури”: під Харковом зникло світло
Про відсутність електропостачання повідомили після 16:00 17 вересня голови Дергачівської та Малоданилівської громад.
Електропостачання в Малоданилівській громаді буде відсутнє через те, що «ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури», повідомляє її голова Олександр Гололобов.
Вячеслав Задоренко інформує, що внаслідок чергового російського удару була пошкоджена високовольтна лінія електропередачі, яка живить Дергачівщину.
«Станом на 16:00 громада залишається без електроенергії. Аварійні бригади АТ «Харківобленерго» оперативно розпочали роботи з обстеження та відновлення пошкодженої інфраструктури. З огляду на складність відновлювальних заходів, визначити точні терміни завершення ремонту наразі неможливо. Про подальший хід робіт та відновлення енергопостачання мешканців буде проінформовано додатково через наші офіційні ресурси або через офіційні ресурси АТ «Харківобленерго», — пише Задоренко.
Як повідомлялося, близько 12:50 росіяни вдарили з РСЗВ з касетним боєприпасом по селищу Слатине Дергачівської громади. Пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення, виникли пожежі. Загинув 73-річний цивільний чоловік, на момент удару він був у гаражі у своєму дворі. 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Читайте також: Росіяни захопили ще частину Куп’янська – DeepState (карта)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: електроенергія, новини Харкова, приліт, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Ворог влучив в обʼєкт енергоінфраструктури”: під Харковом зникло світло»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 17:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відсутність електропостачання повідомили після 16:00 17 вересня голови Дергачівської та Малоданилівської громад.".