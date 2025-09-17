Live
«Враг попал в объект энергоинфраструктуры»: под Харьковом пропал свет

Происшествия 17:19   17.09.2025
Елена Нагорная
«Враг попал в объект энергоинфраструктуры»: под Харьковом пропал свет Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Об отсутствии электроснабжения сообщили после 16:00 17 сентября главы Дергачевской и Малоданиловской громад.

Электроснабжение в Малоданиловской громаде будет отсутствовать из-за того, что «враг попал в объект энергетической инфраструктуры», сообщает ее глава Александр Гололобов.

Вячеслав Задоренко информирует, что в результате очередного российского удара была повреждена высоковольтная линия электропередачи, питающая Дергачевщину.

«По состоянию на 16:00 громада остается без электроэнергии. Аварийные бригады АО «Харьковоблэнерго» оперативно приступили к работам по обследованию и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Учитывая сложность восстановительных мероприятий, определить точные сроки завершения ремонта пока невозможно. О дальнейшем ходе работ и восстановлении энергоснабжения жителей будет сообщено дополнительно через наши официальные ресурсы или через официальные ресурсы АО «Харьковоблэнерго», — пишет Задоренко.

Как сообщалось, около 12:50 россияне ударили из РСЗО с кассетным боеприпасом по поселку Слатино Дергачевской громады. Повреждены жилые дома и хозяйственные помещения, возникли пожары. Погиб 73-летний гражданский мужчина, в момент удара он был в гараже в своем дворе. 70-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Автор: Елена Нагорная
