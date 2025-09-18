Live
  • Чт 18.09.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 48.77

Один бій точиться на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:13   18.09.2025
Олена Нагорна
Один бій точиться на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Від початку доби російські військові шість разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки супротивника поблизу населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.

Нагадаємо, вранці 18 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби військові РФ на Південно-Слобожанському напрямку атакували 11 разів, а на Куп’янському – сім разів.

Читайте також: РФ захоплює території на Куп’янщині – DeepState оновив карти

Автор: Олена Нагорна
Популярно
85 тис. грн за відстрочку від мобілізації: що пропонував житель Харківщини
85 тис. грн за відстрочку від мобілізації: що пропонував житель Харківщини
18.09.2025, 17:38
Один бій точиться на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Один бій точиться на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
18.09.2025, 17:13
Чутно вибух: голова громади під Харковом повідомив про збиття БпЛА
Чутно вибух: голова громади під Харковом повідомив про збиття БпЛА
18.09.2025, 16:04
Керувати Асоціацією прифронтових міст та громад буде Терехов (фото)
Керувати Асоціацією прифронтових міст та громад буде Терехов (фото)
18.09.2025, 16:46
Новини Харкова — головне 18 вересня: успіхи РФ біля Куп’янська, вибух
Новини Харкова — головне 18 вересня: успіхи РФ біля Куп’янська, вибух
18.09.2025, 17:18
Місцеві в Куп’янську допомагають ворогу? DeepState детально про ситуацію 📹
Місцеві в Куп’янську допомагають ворогу? DeepState детально про ситуацію 📹
18.09.2025, 14:32

Новини за темою:

18:37
Три бої точаться на Харківщині: Генштаб ЗСУ повідомив, де
18:12
Два бої йдуть на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
16:45
Вісім боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
17:36
Три бої точаться на Харківщині – Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті на 16:00
10:31
За добу в Харківській області було 25 боїв – Генштаб ЗСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Один бій точиться на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 17:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку доби російські військові шість разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".