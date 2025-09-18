Один бій точиться на Харківщині – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Від початку доби російські військові шість разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки супротивника поблизу населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.
Нагадаємо, вранці 18 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби військові РФ на Південно-Слобожанському напрямку атакували 11 разів, а на Куп’янському – сім разів.
Читайте також: РФ захоплює території на Куп’янщині – DeepState оновив карти
Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 17:13;
