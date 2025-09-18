Live
  • Чт 18.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 48.77

Один бой идет на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:13   18.09.2025
Елена Нагорная
Один бой идет на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

С начала суток российские военные шесть раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Еще одно сражение продолжается.

На Купянском направлении россияне дважды пытались прорвать оборону в сторону Купянска и Новоосиново.

Напомним, утром 18 сентября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток военные РФ на Южно-Слобожанском направлении атаковали 11 раз, а на Купянском — семь раз.

Читайте также: РФ захватывает территории на Купянщине – DeepState обновил карты

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)
Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)
18.09.2025, 14:32
Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА
Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА
18.09.2025, 16:04
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
16.09.2025, 21:24
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
18.09.2025, 17:18
«Я многому учусь у Харьковщины» — Ким о плюсах объединения прифронтовых громад
«Я многому учусь у Харьковщины» — Ким о плюсах объединения прифронтовых громад
18.09.2025, 18:32

Новости по теме:

18:37
Три боя идут на Харьковщине: Генштаб ВСУ сообщил, где
18:12
Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
16:45
Восемь боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
17:36
Три боя идут на Харьковщине — Генштаб ВСУ о ситуации на фронте на 16:00
10:31
За сутки на Харьковщине было 25 боев — Генштаб ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Один бой идет на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 17:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток российские военные шесть раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".