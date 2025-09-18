Один бой идет на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ

С начала суток российские военные шесть раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Еще одно сражение продолжается.

На Купянском направлении россияне дважды пытались прорвать оборону в сторону Купянска и Новоосиново.

Напомним, утром 18 сентября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток военные РФ на Южно-Слобожанском направлении атаковали 11 раз, а на Купянском — семь раз.