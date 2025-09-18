Один бой идет на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
С начала суток российские военные шесть раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Еще одно сражение продолжается.
На Купянском направлении россияне дважды пытались прорвать оборону в сторону Купянска и Новоосиново.
Напомним, утром 18 сентября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток военные РФ на Южно-Слобожанском направлении атаковали 11 раз, а на Купянском — семь раз.
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
Вы читали новость: «Один бой идет на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ»
Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 17:13
