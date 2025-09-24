Де точилися бої на Харківщині, повідомили в Генштабі ЗСУ

Протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 16 разів, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримали 11 атак ворога біля Вовчанська.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися п’ять разів. Бої йшли біля Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 105 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4970 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5995 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

Втрати росіян на сьогодні такі: