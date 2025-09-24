Где шли бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ
В течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области 16 раз, передает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали 11 атак врага возле Волчанска.
На Купянском – россияне пытались прорваться пять раз. Бои шли около Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4970 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5995 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.
Потери россиян на сегодняшний день такие:
Читайте также: ISW: РФ продвинулась на Южно-Слобожанском направлении, а ВСУ – на Боровском
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 09:15;
