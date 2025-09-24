Где шли бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ

В течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области 16 раз, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали 11 атак врага возле Волчанска.

На Купянском – россияне пытались прорваться пять раз. Бои шли около Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4970 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5995 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день такие: